Принятие нового закона о СВАМ нанесет удар отечественным металлургам, они станут неконкурентоспособными на европейском рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-первого заместителя министра промышленной политики Украины Сергея Грищенко. "Очень серьезным может быть удар, особенно для металлургии. Причины — принципиальная разница в структуре метпроизводства в Украине и в ЕС. В ЕС — это преимущественно передели на базе импортируемой заготовки (прокатки) — это по сути последние переделы металлургического цикла. Украине — первые переделы — руда-агломерат/окатыши-чугун-сталь (две последние стадии — жидкий металл). Именно на эти переделы приходится основное энергопотребление, в том числе за счет тепловой энергии. Принятие этого закона сделает нашу продукцию неконкурентоспособной", — рассказал Грищенко. По его словам, властям необходимо немедленно начать переговоры с Евросоюзом по смягчению экологических требований к украинским экспортерам, чтобы не допустить серьезных потерь в металлургической отрасли. "Металлурги, в частности ОП "Укрметаллургпром", давно просят государство включиться в переговоры, используя механизмы ЗСТ. Но действующие чиновники – к сожалению, не спешат", – сообщил Грищенко. Он также выразил уверенность, что отечественная промышленность не сможет в сжатые сроки провести экомодернизацию, чтобы отвечать экологическим требованиям ЕС, поскольку на это необходимы миллиардные инвестиции, которых она не имеет. И им нужна помощь государства, которое, например, получают предприятия ЕС. "Утешает то, что среди владельцев украинских компаний есть иностранцы, хрестоматийный пример "АрселорМитталл" (Кривой Рог). Думаю, хозяева не будут сидеть и ждать у моря погоды, а будут вынуждены вкладывать в модернизацию своей собственности относительно новых требований ЕС, а могут даже и повлиять на сроки "исполнения приговора" в отношении Украины", — считает Грищенко. Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что введение Евросоюзом СВАМ-сертификатов ударит по украинским производителям, которые окажутся в неравных конкурентных условиях. Напомним, Европейская Комиссия в июле 2021 года представила пакет законопроектов, получивший название Fit for 55 для сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и реализации промежуточных целей стратегии Green Deal по достижению Евросоюзом климатической нейтральности до 2050 года. CBAM будет дополнением европейского СТВ, но вместо квот внедряются специальные CBAM-сертификаты, покупаемые импортерами углесодержащей продукции в ЕС. Цены сертификатов рассчитываются на основе средней аукционной цены квот в рамках европейской системы торговли выбросами (EU ETS). Согласно плану действий, с 2023 г. начнется переходный период, когда компании начнут сообщать о выбросах СО2, зафиксированных при производстве соответствующей продукции. Механизм будет учитывать объем прямых выбросов CO2, полученных при производстве продукции.