Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США курирует секретную программу обучения бойцов украинских Сил специальных операций (ССО) и других спецподразделений. Они способны сыграть решающую роль при отражении вторжения России в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Yahoo News по национальной безопасности Зака Дорфмана. По его словам, о секретной программе подготовки бойцов украинского спецназа рассказали источники среди бывших сотрудников разведки и национальной безопасности США. Собеседники журналиста отметили, что ее реализация началась в 2015 году. Учеба проходит на закрытом объекте на юге Соединенных Штатов. Программу запустила администрация экс-президента США Барака Обамы, а при Дональде Трампе ее расширили. При действующем главе государства Джо Байдене программу дополнили. Источники Дорфмана считают, что обученные ЦРУ подразделениям украинского спецназа могут сыграть решающую роль в случае вторжения России в Украину. Как сообщили источники журналиста, в 2015 году сотрудники ЦРУ начали уезжать в зону операции Объединенных сил (ООС) для консультации и обучения украинских военных. Они включали в себя: обращение с огнестрельным оружием; способы маскировки; ориентировка на местности; прикрытие и перемещение; разведку и ряд других частей. По словам одного из собеседников, обучение включало в себя элементы тактических действий, которые должны укрепить способность Украины отражать агрессию России. Напомним, по данным украинской разведки, Россия начала проверку боеготовности своих войск на оккупированной территории Донбасса. Отметим, накануне в России была объявлена внезапная проверка боевой готовности армии. Как сообщало РБК-Украина, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская разведка не считает, что Россия решилась на масштабное вторжение в Украину.