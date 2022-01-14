Со временем пандемия коронавируса перейдет в фазу эндемии. Это произойдет только при достаточном уровне вакцинации. Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Imedinews.

По словам члена Исполнительного совета Европейского регионального бюро ВОЗ и директора программ здравоохранения Нино Бердзули, невозможно предсказать, когда пандемия перейдет к фазе эндемии.

"Это будет возможно. У нас осторожный оптимизм, когда уровень вакцинации повысится, тогда потенциально существует возможность перехода пандемии в эндемическую фазу. Это требует вакцинной защиты и природного иммунитета. Минимум 80-85% населения страны должно быть вакцинировано, поэтому мы не можем достичь этой цели. Нам нужно проявить солидарность с вакцинами", – отметила Бердзули.

Бердзули отметила, что сегодня в мире есть страны, где уровень вакцинации охватывает всего 1% всего населения. В то же время есть и другие страны, которые уже ввели бустерную прививку. Напомним, РБК-Украина объясняла, что такое эндемическая инфекция.