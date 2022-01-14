На сегодняшний день Финляндия не планирует становиться страной-участницей НАТО. Вступление в Североатлантический альянс не обсуждается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Финляндия не обсуждает с НАТО вступление, и у Финляндии нет такого проекта в будущем… Политика безопасности Финляндии остается неизменной", — заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто журналистам на телеконференции после встречи глав МИД Европейского союза во французском Бресте. Напомним, ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов поддержать Финляндию и Швецию, если они захотят вступить в НАТО. А генсек организации Столтенберг заявил, что эти страны могут быстро присоединиться к альянсу, поскольку отвечают всем стандартам.