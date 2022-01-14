Блэйзер на голое тело давно стал трендом красных дорожек и не только. Звезды с удовольствием используют этот соблазнительный прием носить пиджак без белья на светских мероприятиях, во время фотосессий и в повседневной жизни. Braless Blazer ("блейзер без бра") переживает новую волну популярности, и свежие образы селебритиз тому яркое подтверждение. Lite предлагает разобраться на примере украинских и зарубежных знаменитостей, как обыграть блейзер в образе так, чтобы не прослыть девушкой слишком "свободных взглядов" и выглядеть одновременно стильно и соблазнительно. Наталья Могилевская несколько лет назад признавалась, что долгое время соблюдала жесткий даже мужской стиль в одежде, что и помогло ей построить успешную карьеру и даже преодолевать трудности, но она "сдалась" в пользу женственности, хотя и не воспринимает "дешевую сексуальность". Блейзер-оверсайз беспроигрышного черного цвета от украинского бренда 5a13_clothes (стоимость – 3200 грн) на голое тело и классические палаццо с высокой линией талии стали прекрасным подтверждением того, что звезда умеет искусно совмещать мужскую жесткость и женскую соблазнительность.

Наталья Могилевская не боится откровенных луков (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya) Ксения Мишина ратует за раскрытие женственности в полном объеме. Она не боится открыто демонстрировать собственную сексуальность и призывает последовать ее примеру. "Тело женщины прекрасно и это ее дело как она его демонстрирует и как она им наслаждается. Если не давать ходу своей женственности, не позволять себе наслаждаться и кайфовать от себя, это чревато проблемами со здоровьем, и не говорите, что вас не предупреждали !" – подчеркнула актриса. И в подтверждение своих слов демонстрирует, как соблазнительно может выглядеть "мужской костюм" на женском теле. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua) Злата Огневич смело может себе позволить надеть жакет, забыв при этом о бра. В ее "арсенале" немало образов в костюмах. Например, в смокинге цвета зеленой травы из креп-вискозы от испано-украинского бренда Loreine (стоимость 480 евро).

Злата любит соблазнять и провоцировать в кадре (фото: instagram.com/zlata.ognevich) Еще один яркий образ певицы – в молочном смокинге. Заметная деталь – золотой топ-бондо, едва прикрывающий интимные детали бюста. Оригнальное и новое решение для фотосетов.

Певица открыто демонстрирует сексуальность и женственность (фото: instagram.com/zlata.ognevich) Анна Седокова часто упрекается в чрезмерной откровенности, но она обожает сексуальные наряды и отказываться от них не будет. В ее послужном списке образов в жакете на голое тело немало, но вот один из прошлогодних лугов – двубортный пиджак-оверсайз миндального оттенка и белые трусики. Ничего лишнего.

Анна любит дразнить сетевую публику (фото: instagram.com/annasedokova) Леся Никитюк в последнее время кардинально изменила имидж – ее образы становятся все более женственными, откровенными и в то же время лаконичными. Ведущая не смогла обойти вниманием сесуальный тренд носить пиджак без белья. Леся хоть и не демонстрирует на камеру слишком много, но дает четко понять – о белье она забыла. Зато украшение от Bulgari надела с удовольствием. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) В сентябре прошлого года на показе Тома Форда в Нью-Йорке в небесно-глактином костюме с пиджаком на голове тело была замечена мексиканская актриса Эйса Гонсалес .

Эйса Гонсалес в костюме Tom Ford (фото: instagram.com/eizagonzalez) Британская телезвезда, блоггер-миллионник и актриса Фэй Винтер подхватила тренд Braless Blazer и показала, как обыграла его с белым оверсай с пиджаком, словно снятым с чужого плеча.

Фей Винтер сыграла на контрасте – загорелая кожа белый пиджак (фото: instagram.com/faye__winter) новый модный тренд-Braless Blazer Полный текст читайте здесь: https://glavcom.ua/scotch/live/pidzhak-na-goloe-novyy-modnyy-trend-foto-801141.html Напомним, что ранее Злата Огневич показала, как обыграть смелые и дерзкие оскорбления.