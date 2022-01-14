Государственная служба специальной связи и защиты информации, а также Министерство цифровой информации прокомментировали хакерский взлом правительственных сайтов и портала «Дія».

Отметим, в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН, ГСЧС и другие. На главной странице этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера.

«Контент сайтов при этом изменен не был, и утечки персональных данных не произошло. С целью предотвращения распространения атаки на другие ресурсы и локализации технической проблемы временно приостановлена ​​работа ряда других правительственных сайтов. В настоящее время Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента. Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время. Мобильное приложение Дія работает в штатном режиме», — говорится в сообщении Госспецсвязи.

«Мобильное приложение Дія работает в штатном режиме. Дія – безопасный продукт, не хранящий персональные данные, а только отображающий их из реестров. Портал Дія отключен, как и ряд других правительственных сайтов. Это необходимо для локализации проблемы и предотвращения распространения атаки на другие ресурсы», — говорится в сообщении Минцирфы.

Мошенники украли у жительницы Львова цифровую личность и набрали на ее имя много займов. Женщина узнала о кредитах в пару тысяч гривен благодаря уведомлениям в приложении «Дія«.

Хакер, находясь в одной сети с вами, может перехватывать данные банковских карт, пароли и сообщения.