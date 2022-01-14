Компании Meta Марка Цукерберга предъявлен коллективный иск на сумму 3 млрд долларов. В иске утверждается, что компания незаконно собирала персональные данные 44 млн. британских пользователей соцсети в период с 2015 по 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Иск утверждает, что Meta нарушил закон "О конкуренции 1998 года", установив "несправедливую цену" для британских пользователей Facebook, предоставляя им доступ к сервису. Судебный иск, поданный юридическим экспертом д-ром Лизой Ловдал Гормсен, утверждает, что цена на доступ к Facebook, не взимающему плату от своих пользователей, – это передача личных данных, приносящих большую часть дохода компании. Во всем мире 98% доходов Meta получает от рекламодателей, которые могут нацеливаться на конкретные демографические группы и потребителей, поскольку компания создала профили своих пользователей на основе их онлайн-активности. "Meta эксплуатирует пользователей, забирая их личные данные без должной компенсации им за эти данные. Я не думаю, что пользователи полностью понимают, когда они соглашаются с условиями, насколько несправедливо это соглашение", — заявила Гормсен.