Подушки с течением времени теряют свой привлекательный вид и на них появляются желтые пятна. Но если вы задумаетесь над тем, как отбелить желтые пятна на подушках, то это можно сделать очень просто, используя несколько распространенных продуктов, которые есть почти в каждом доме. Об этом пишет popsugar. Да, подушки нужно стирать дважды в год, но нужно знать, как это делать правильно. Как отчистить желтизну на старых подушках Для этого понадобится: 1 стакан перекиси водорода; 1/2 стакана уксуса; стиральный порошок; усилитель стирки. Сначала положите старые подушки в стиральную машину и замочите. Стирка двух подушек за раз уравновешивает стиральную машину, чтобы она чистила равномерно. Затем добавьте перекись водорода и уксус в барабан. После стирайте подушки обычным жидким моющим средством вместе с усилителем для белья. От улучшите возможности вашего моющего средства, тщательно очищая подушки. Выньте подушки из стиральной машины и бросьте их в сушильную машину. Только после этого вы можете наслаждаться свежими белыми подушками. Ранее мы сообщали, как легко отстирать чернила из одежды средствами, которые есть в каждом доме. Также мы писали, как без труда отмыть сковороду от жира.