Каждый год, 19 января, отмечается православный праздник Крещения Господня (Водохреща). В этот день тысячи людей ныряют в прорубь, ведь по поверью, вода становится святой, а церковнослужители совершают специальный обряд освящения воды в водоемах.

Купание в ледяной воде полезно в плане закаливания: особенно для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы в целом, укрепления сосудов, мышц миокарда (сердечной мышцы) и профилактик инсультов, инфарктов. Однако к такому экстремальному закаливанию многие купальщики не готовы, говорит семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк, пишет «Сегодня».

По ее словам, из года в год сразу после крещенских купаний в клиники массово попадают люди с переохлаждением, растет количество инфарктов и инсультов.Почему опасно нырять в прорубь

Человек не закаленный, имеющий хронические заболевания, не придерживающийся здорового стиля жизни, нырнув в прорубь «за компанию», в первую очередь рискует получить переохлаждение. Которое потом может перейти в ОРВИ.

У людей с хроническими проблемами купание в прорубе «аукается» пиелонефритом (воспалительным процессом в почках), у мужчин – простатитом (воспалением предстательной железы), у женщин – циститом, воспалительными процессами в матке и придатках. Не говоря уже о рисках «заработать» гайморит или отит.

Кроме этого, резкое переохлаждение может включить аутоимунные процессы, после купания в проруби может обостриться артрит, артроз. Резкое погружение в ледяную воду может вызвать судороги, потерю сознания, развитие инсульта, образование тромбов, вплоть до остановки сердца.

Поэтому при уже имеющихся болезнях органов дыхания, сердечно-сосудистой и мочеполовой системы, эндокринных нарушениях незакаленному человеку не стоит лезть в прорубь. В группе риска также дети, беременные и пожилые – им экстренное моржевание противопоказано.

Еще раз напомним, людям с хроническими заболеваниями и детям нельзя окунаться в ледяную воду. Это очень большой стресс для организма и может закончиться не очень хорошо для человека, у которого есть проблемы со здоровьем. Вот список заболеваний, при которых нельзя купаться в проруби на Крещение.