Одно из самых слабых мест русской армии – логистика. В Вооруженных силах РФ не хватает грузовиков для опрокидывания военных, боеприпасов и техники в линию фронта, поэтому быстро захватить Украину Россия в случае вторжения не сможет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Forbes. Как рассказал подполковник Армии США Алекс Вершинин, российская армия испытывает недостаток в грузовиках для транспортировки на расстояние до 145 километров. Поэтому опрокидывание военных в России в основном осуществляется железнодорожным транспортом. При этом, отметил Вершинин, Железнодорожные станции находятся вдали от линии фронта. Поэтому нужны грузовики, которых у русской армии не хватает. По его словам, российская армия располагает 10 бригадами материально-технического обеспечения (МТО). Каждый из них в своем составе имеет около 400 грузовиков. Даже если мобилизовать все подразделения МТО вооруженных сил России, то машин все равно не хватит. В качестве примера Вершинин привел обеспечение боеприпасами систем залпового огня. Он отметил, что одно военное соединение может располагать от 56 до 90 установок РСЗО. Только для одного залпа установки потребуется грузовик со снарядами. То есть, если одно соединение решит сделать один залп, ему потребуется от 56 до 90 машин одновременно. Эксперт предполагает, что российское командование может решить доставлять снаряжение и боеприпасы вертолетами или гражданским автотранспортом. Однако, по его мнению, этого тоже будет недостаточно. В заключение авторы статьи подчеркивают, что командованию Вооруженных сил Украины следует учесть этот недостаток в логистике российской армии. В случае вторжения России они рекомендуют украинским военным рассматривать такие "скучные", по их словам, цели, как грузовики россиян. Напомним, по данным украинской разведки, Россия начала проверку боеготовности своих войск на оккупированной территории Донбасса.