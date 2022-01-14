Российская Федерация начала проверку боевой готовности своих войск на оккупированном Донбассе. В частности, отдельные формирования выводят на полигоны.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Командование Вооруженных сил РФ на этой неделе начало масштабную проверку боевой и мобилизационной готовности армейских корпусов, которые дислоцируются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Отдельные подразделения соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск выведены на полигоны для занятий по тактической, инженерной и огневой подготовке, в том числе с проведением стрельб экипажами танков и боевых машин, артиллерийскими и минометными расчетами.

Кроме того, проверяются запасы и условия хранения оружия, боеприпасов и военной техники.

Как сообщалось ранее, Россия не будет обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории РФ, требования «вернуть их в казармы» рассматривать также не будут.

Заместитель Министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможность размещения российских военных на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров по «гарантиям безопасности».