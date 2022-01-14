Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи города Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи с украинским спутником «Січ-2-30», который накануне вывели на космическую орбиту.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский в Telegram.

В настоящее время с аппаратом установлена ​​устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме.

Данные, полученные благодаря «Січ-2-30», будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сфере лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Кроме того, спутник будет интегрирован в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus.

Напомним, ракета со спутником стартовала с базы Космических сил США, расположенной на мысе Канаверал, 13 января. Спутник на орбиту вывела ракета Falcon 9 в рамках миссии Transporter-3.