Печерский районный суд Киева назначил на 17 января судебное заседание для избрания меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Утром в этот день пятый президент должен вернуться в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственное бюро расследований. Правоохранители будут просить суд взять Порошенко под стражу. "17 января 2022 в 11:00 будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в заявлении ДБР. На сайте ДБР также опубликовали копию вызова Порошенко на заседание суда по избранию ему меры пресечения: Порошенко стал фигурантом дела о контрабандном снабжении угля с оккупированных территорий Донбасса и содействии деятельности террористов так называемых "ЛНР" и "ДНР". Пятому президенту инкриминировали государственную измену и финансирование терроризма. Вместе с ним по делу фигурируют нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. Напомним, ДБР надеется, что Порошенко явится на заседание суда по возвращении в Украину. Больше о деле, в котором фигурирует Порошенко, вы можете прочесть в материале РБК-Украина.