С 1 января 2022 года почти всех ФЛП законом заставили устанавливать кассовые аппараты, что делает невозможными незаконные махинации с выручкой. Однако предприниматели все-таки находят выход — массово выключают терминалы для безналичного расчета, заставляя клиента оплачивать покупку наличными средствами.

Скорее всего, это делается чтобы скрыть реальный доход, уклонится от уплаты налогов, скрыть неофициальное трудоустройство работников, аккумулировать наличные для расчета с поставщиками и оплаты услуг, связанных с бизнесом.

ITech.co.ua рассказал, что же делать, если недобросовестный владелец магазина отказывается предоставлять возможность оплатить покупку картой.

В первую очередь стоит требовать терминал и если они уверяют, что он не работает, проверить лично. Если же проблема заключается в различных ценниках, то такой вопрос стоит или решать на месте, или же вызвать полицию и писать заявление о мошеннических действиях по отношению к вам.

В Государственной налоговой службе рассказали, когда интернет-магазинам нужно использовать РРО.

В Украине могут изменить правила для предпринимателей: в первой группе будут только те, кто занимается розничной продажей товаров на рынках или предоставлением бытовых услуг населению.