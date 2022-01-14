В немецком Рупольдинге прошла женская эстафета шестого этапа биатлонного Кубка мира. Украина после провального первого этапа смогла улучшить позиции, но финишировала только девятой. Детальнее — в материале РБК-Украина. Стартовали украинки не лучшим образом — после первого этапа, на котором за нашу сборную бежала Ирина Петренко, Украина была только 21-й. На втором этапе Украину представляла Юлия Джима, и она смогла отыграть сразу семь позиций. Валентина Семеренко на третьем этапе, хоть и использовала сразу два дополнительных патрона, но на передаче передала эстафету десятой. На заключительном этапе Анастасии Меркушеной также удалось поднять "желто-синих" на одну позицию, однако зацепиться хотя бы за цветочную церемонию (туда попадают топ-6 команд) не смогла – Украина финишировала на восьмом месте. Уверенную победу в эстафете одержала Франция, которая в отличие от других команд была представлена своей основой. Второе место у Швеции, третье-Россиянки. Отметим, у Украины на шестом этапе Кубка мира отсутствует капитан женской команды Елена Белосюк (Подгрушная), которая продолжает набирать форму в преддверии Олимпийских игр. Результат: 1. Франция (0+4) 1:10:50,0 2. Швеция (0+2) + 35,1 3. Россия (0+6)+1:12,2 4. Германия (1+5)+1: 26,6 5. Беларусь (1+7) +1: 27,8 6. Италия (0+7) +1: 28,4 … 9. Украина (0+6) +2:41,2 15 января в Рупольдинге состоится мужская эстафета. Старт в 15.30. В воскресенье, 16 января, шестой этап Кубка мира завершится гонкой-преследованием.