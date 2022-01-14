В Буковеле туристы устроили стрельбу под окнами отеля. Также они угрожали своим соседям и полицейским.

Об этом сообщил очевидец Павел Кашчук на странице в Facebook.

По его словам, под окнами номера одного из отелей прозвучали десятки выстрелов:

«На улице два тела с пистолетом пытаются его перезарядить. Кажется, что один из двух вот-вот или застрелиться, или застрелит второго. На нормальные замечания огрызались и угрожали, как говорится, «физической расправой».

На место вызвали полицейских. Компания стрелков начала угрожать мужчине и полицейским, а также бросалась на них.

«Как вы считаете, какова реакция полицейских? Обвиняют моего друга, который, конечно, тоже на эмоциях уже, в создании конфликта. Один из стрелков называется полковником в отставке Славой, продолжает угрожать расправой. Копы изымают пистолет и уезжают, никого не задержав. Советуют снова звонить, «если что-то не так», – отметил Кашчук.

Этим инцидент не исчерпался, агрессивные туристы продолжили угрожать отдыхающим.

Ситуацию прокомментировали «Сегодня» в полиции. По данным правоохранителей, 13 января поздно вечером им поступил вызов о стрельбе. Было установлено, что 48-летний киевлянин начал стрелять в воздух, находясь на балконе своего номера. Полиция приехала и изъяла пистолет, на который было разрешение.

На мужчину составлены протоколы за административное нарушение. Также составлен протокол на женщину, которая нецензурно выражалась в общественном месте.

«Причины, по которым мужчина начал стрелять с балкона – устанавливаются. Уголовное производство не открывалось», – сообщила спикер полиции Ивано-Франковской области Татьяна Иванюк.

