В 2022 году в Черниговской области будет завершен капитальный ремонт автомобильного моста через реку Снов возле Сновска. Это один из самых больших мостов региона, до начала ремонта он находился в аварийном состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Службу автомобильных дорог в Черниговской области. Мост является частью трассы Р-83 Славутич — Любеч — Репки — /М-01 / — Городня — /Н-28/ — Сновск — Корюковка — Семеновка — Костобобров — Чайкино — /Н-27/. Его капитально ремонтируют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". "Дорога Р-83 обеспечивает связь между рядом административных центров Черниговской области. Здесь двигается транспорт аграрных и лесозаготовительных предприятий, международный транзит, легковые авто, пассажирские и школьные автобусы. Мост играет важную роль в туристической сфере Черниговщины. Река Снов — летом одно из наиболее популярных мест для отдыха в Черниговской области», – рассказала областная Служба автомобильных дорог. Длина моста – 270,5 м. Он построен в 1976 году, недавно на нем обнаружили разрушение бетонных частей и трещины на несущих конструкциях. Капитальный ремонт начался в прошлом году. В настоящее время идет строительство пролетного строения моста. Скоро будут установлены все 84 балка, а балковозы прибывают на стройплощадку регулярно. Предусматривается ремонт промежуточных и крайних опор, монтаж пролетного строения, устройство мостового полотна, гидроизоляции, деформационных швов, асфальтобетонного покрытия. Будут обустроены тротуары, система водоотвода, освещения, отремонтированы подходы к мосту. Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" в Украине уже отремонтировали и построили более 14 тыс. км дорог и более 600 мостов.