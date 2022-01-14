37-летний житель Подольска поджег себя на одной из центральных улиц города.

Об этом сообщает «Думская».

По словам очевидцев, предварительно мужчина облился горючим. Причины такого поступка пока неизвестны. Сообщается, что он мог действовать под воздействием наркотиков.

На момент самосожжения рядом находились сотрудники охранной фирмы, они и потушили мужчину. Пострадавшего увезли в больницу.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, 14 октября умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который совершил акт самосожжения в центре Киева.