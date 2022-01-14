В Одессе дети исполнили рождественские колядки в сервисном центре при Министерстве внутренних дел, так они собирали деньги на лечение своего одноклассника.

Как говорится в сюжете «ТСН. Ранок», 10-летнему Максиму Леонову нужны средства для лечения онкологии. Ребенок уже прошел несколько сеансов лучевой терапии, но впереди мальчика еще ожидает дорогостоящее лечение и реабилитация.

Его друзья решили помочь ему — собрать деньги на лечение. Одновременно с этим дети создали праздничное настроение сотрудникам Сервиса и посетителям.

Полученные во время исполнения колядок конфеты и мандарины колядники оставляли себе, а собранные деньги передали родителям Максима.

«Мы хотим помочь ему верить в чудо, помочь собрать деньги и рады, что наша миссия была выполнена. Людям тоже понравилось, как мы пели, значит, мы и им подарили праздничное настроение», — поделилась впечатлениями после мероприятия участница творческого коллектива.

https://www.youtube.com/watch?v=AeqGTONQu-U&t=2s

В Сваляве (Закарпатье) 8-летний мальчик пришел в полицию и попросил найти святого Николая, который мог бы подарить его 6-летнему брату инвалидную коляску.