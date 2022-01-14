Похороны главы Европейского парламента Давида Сассоли, скончавшегося 11 января, с государственными почестями состоялись сегодня, 14 января, в Риме. На церемонии присутствовало около 300 человек, включая президента Италии Серджо Маттареллу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews. "Европа провожает в последний путь Давида Сассоли. В четверг в мэрии Рима началась гражданская панихида за спикером Европарламента. В числе первых проститься с одним из самых известных государственных деятелей пришли президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Марио Драги", — пишет

Фото: похороны главы Европейского парламента Давида Сассоли (Getty Images) Давида Сасоли похоронили с государственными почестями. Траурная церемония прошла в церкви Санта-Мария-дельи-Манджели на площади Республики в Риме. В ней приняли участие итальянские и европейские политики и государственные деятели, в частности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Фото: похороны главы Европейского парламента Давида Сассоли (Getty Images) Напомним, в Италии в ночь на вторник, 11 января, на 66 году жизни скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли. Накануне он был госпитализирован. Это стало второй госпитализацией спикера за последнее время. В сентябре 2021 года Сассоли попал в больницу с пневмонией. Тесты на коронавирус тогда показали отрицательный результат. Он занимал пост президента Европейского парламента с июля 2019 года. Ранее мы писали, что глава Европарламента попал в больницу из-за проблем иммунной системы.