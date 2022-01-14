В 2021 году в Украине аренда однокомнатной квартиры подорожала. Рост цены составил 10% – с 3 903 грн до 4 294 грн /месяц.

Об этом сообщил Госстат.

Аналитики отмечают, что дороже всего платить за такую квартиру приходится жителям Киева – в среднем 8 513 грн.

В лидерах по дороговизне:

Львовская область – 5 191 грн/месяц;

Одесская область – 5 081 грн/месяц;

Харьковская область – 4 966 грн/месяц.

При этом в Луганской области такое жилье будет стоить в районе 2 256 грн/месяц, Сумской области – 2 364 грн/месяц, Ивано-Франковской области 2 619 грн/месяц.

В 2022 году общая ставка налога на недвижимость увеличится на 25% (в сравнении с 2021 годом).