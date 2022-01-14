СБУ ликвидировала схему, представляющую угрозу оборонному потенциалу Украины. Мошенники закупали некачественное оборудование для изготовления комплектующих к украинской бронетанковой технике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. По данным следствия, к схеме, работавшей с 2019 года, причастна целая группировка. Ее организовал чиновник одного из оборонных предприятий и два представителя столичной коммерческой структуры. Злоумышленники привели к заключению договора с представителями фирмы на закупку запчастей. Однако вместо сертифицированного оборудования дельцы приобрели продукцию сомнительного качества одного из восточноазиатских производителей по искусственно завышенным ценам. "Бизнесменам" сообщено о подозрениях. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения. Фото: злоумышленники покупали некачественную продукцию для производства военной техники (ssu.gov.ua) Напомним, в Житомирской области СБУ разоблачила хищение комплектующих в зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), которые обеспечивают противовоздушную оборону нашего государства. Предварительно общая сумма изъятого составляет десятки миллионов гривен.