В ночь на 14 января сайт Министерства образования и науки взломали. На портале разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках. Затем оказались недоступными портал «Дія», сайты МОН, ГСЧС, МИД и еще ряд других ведомств.

При входе на страницу на черном фоне появляются перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также картинка свиньи.

Хакеры обнародовали текст, который утверждает, что все личные данные украинцев «были загружены в общую Сеть»:

«Все данные на компьютере уничтожается, это невозможно восстановить. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, ОУН-УПА, Галицию, Полесье и за исторические земли».