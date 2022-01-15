В немецком Рупольдинге завершилась мужская биатлонная эстафета шестого этапа Кубка мира. Украинцам чуть-чуть не хватило, чтобы зацепиться за медали — "желто-синие" финишировали шестыми. Детальнее — в материале РБК-Украина. Уже на первом этапе Украина показала, что будет претендовать на медали. Артем Прима после первого огневого рубежа вышел на третье место, правда во время второй стрельбы использовал два дополнительных патрона и на передаче эстафеты был шестым. Но капитан мужской сборной Дмитрий Пидручный продемонстрировал отличную скорость и неплохую стрельбу – лишь один дополнительный патрон на лежании. В итоге на третий этап Украина пошла на второй. Убежавший третьим Богдан Цимбал немного потерял, передав эстафету четвертым — у него был только один промах, но не очень удался ход. На заключительном этапе за Украину бежал Антон Дудченко. Он не смог пройти "чисто" огневые рубежи (два промаха), и по скорости украинец не был достаточно быстрым. В итоге он потерял еще три позиции, финишировав шестым. Победу одержала сборная России, второе место у Германии, третье – Беларусь.