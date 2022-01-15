Уже сегодня 15 января украинская мужская сборная по гандболу проведет свой второй матч на чемпионате Европы. Кроме этого на выходных состоится предпоследний перед Олимпиадой биатлонный этап Кубка мира, в Испании определится обладатель Суперкубка по футболу, а также болельщиков ждут топ-матчи в английской Премьер-лиге. РБК-Украина подготовило расписание главных спортивных событий в выходные. Суббота, 15 января 14:30. Футбол, АПЛ. Ман Сити-Челси (Setanta+) 15:20. Биатлон, Кубок мира, Рупольдинг. Мужчины, эстафета (UA: Первый) 16:30. Футбол. Бундеслига. Кельн-Бавария (Setanta+) 16:00. Футбол, Серия А. Сампдория-Торино (MEGOGO Футбол Первый) 17:00. Футбол, АПЛ. Норвич-Эвертон (Setanta) 17:00. Футбол, Кубок Испании, 1/8 финала. Мальорка-Эспаньол (MEGOGO Футбол Третий) 18:00. Футбол, Французская Лига 1. Сент-Этьен-Ланс (MEGOGO Футбол Второй) 19:00. Гандбол, ЧЕ. Франция-Украина (Xsport) 19:00. Футбол, Серия А. Салернитана-Лацио (MEGOGO Футбол Первый) 19:30. Футбол. Бундеслига. Боруссия М-Байер (Setanta) 19:30. Футбол, АПЛ. Астон Вилла-МЮ (Setanta+) 21:45. Футбол, Серия А. Ювентус-Удинезе (MEGOGO Футбол Третий) 22:00. Футбол, Французская Лига 1. ПСЖ-Брест (MEGOGO Футбол первый) 22:30. Футбол, Кубок Испании, 1/8 финала. Бетис-Севилья (MEGOGO Футбол Второй) Воскресенье, 16 января 1:30. Баскетбол, НБА. Милуоки-Торонто (Setanta+) четыре часа. Хоккей, НХЛ. Аризона — Колорадо (Setanta+) 13:00. Баскетбол, Суперлига Украины. Харьковские Соколы-Строитель (Xsport) 13:00. Футбол, Кубок Испании 1/8 финала. Атлетико Балеарес-Валенсия (MEGOGO Футбол Первый) 13:35. Биатлон, Кубок мира, Рупольдинг. Женщины, гонка-преследование (UA: Первый) 14:00. Футбол, Французская Лига 1. Ренн-Бордо (MEGOGO Футбол Второй) 14:00. Футбол, АПЛ. Халл Сити-Сток Сити (Setanta+) 15:00. Хоккей, Суперлига Украины. Донбасс-Мариуполь (Xsport) 15:35. Биатлон, Кубок мира, Рупольдинг. Мужчины, гонка-преследование (UA: Первый) 16:00. Футбол, АПЛ. Вест Хэм-Лидс (Setanta+) 16:00. Футбол, Французская Лига 1. Монако-Клермон (MEGOGO Футбол Первый) 16:00. Футбол, Французская Лига 1. Страсбург-Монпелье (MEGOGO Футбол Второй) 16:30. Футбол. Бундеслига. Аугсбург-Айнтрахт (Сетанта) 18:00. Футбол, Французская Лига 1. Труа-Лион (MEGOGO Футбол Второй) 18:30. Футбол, АПЛ. Тоттенхэм-Арсенал (Setanta+) 20:30. Футбол, Суперкубок Испании, финал. Реал-Атлетик (MEGOGO Футбол Первый) 21:00. Хоккей, НХЛ. Вашингтон-Ванкувер (Setanta+) 21:45. Футбол, Французская Лига 1. Марсель-Лилль (MEGOGO Футбол Второй)