Если в холодильнике стоит целая кастрюля вчерашних макарон, то этот способ вам поможет. В частности, это блюдо можно вернуть к жизни, оно получится вкусным и сытным. Рецепт опубликовал кулинар-самоучка "_ivan_solovey_" в Instagram. Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: вчерашние макароны; плавленый сыр; томатный соус; сливочное масло. Способ приготовления: Сначала на сковороде растопите небольшой кусок сливочного масла. Затем добавьте томатный соус и сыр. Готовьте пока сырок полностью не расплавится. Затем добавьте макароны и перемешайте. Посмотреть это сообщение в Instagram