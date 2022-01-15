Если в холодильнике стоит целая кастрюля вчерашних макарон, то этот способ вам поможет. В частности, это блюдо можно вернуть к жизни, оно получится вкусным и сытным. Рецепт опубликовал кулинар-самоучка "_ivan_solovey_" в Instagram. Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: вчерашние макароны; плавленый сыр; томатный соус; сливочное масло. Способ приготовления: Сначала на сковороде растопите небольшой кусок сливочного масла. Затем добавьте томатный соус и сыр. Готовьте пока сырок полностью не расплавится. Затем добавьте макароны и перемешайте. Посмотреть это сообщение в Instagram

Сообщение, распространенное ИВАН СОЛОВЬЕВ (@_ivan_solovey_) Отметим, чтобы макароны во время варки не слиплись, важно выбрать кастрюлю с широким дном и высокими стенками. Для варки можно использовать больше воды, чем указано в инструкции – примерно 1 литр на 100 граммов макарон. Вам также понадобится щепотка соли и кусочек сливочного масла. Раньше мы сообщали, какие продукты не следует хранить в холодильнике. А также рассказывали о том, почему хлеб и каши очень вредны для пожилых людей.