В пятницу, 14 января, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня в Донбассе с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. Вблизи Водяного кафиры открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Прицепыловки боевики произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. С начала суток, 15 января, нарушений не зафиксировано. Напомним, 13 января боевики дважды обстреляли украинские позиции в Донбассе.