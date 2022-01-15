Без мультиварки сейчас не обходится ни одна хозяйка. В частности, в нем готовят все. Однако ухаживать за ней следует осторожно и правильно. Так, почистить мультиварку можно всего несколькими средствами, которые есть в каждом доме, сообщает merry maids. Как почистить электрическую мультиварку В частности, если в инструкции от изготовителя пишет, что детали можно мыть в посудомоечной машине, то можете очистить ее следующим образом. Для этого вам понадобится: мягкое средство для мытья посуды; теплая вода; старая зубная щетка или маленькая щетка; салфетки из микрофибры; губка из микрофибры; дистиллированный белый уксус в бутылке с распылителем. Сначала извлеките все детали изнутри, учитывая внутренний горшок. Все засохшие кусочки пищи в уголках и трещинах на наружной стороне плиты чистьте щеткой. Также снаружи помойте мультиварку тряпкой, смоченной уксусом. К тому же вытрите разводы сухой салфеткой из микрофибры. Затем смешайте несколько капель мыла для мытья посуды с теплой водой в кухонной раковине. Этим вымойте все элементы мультиварки и внутреннюю кастрюлю вручную мыльной водой и губкой или тряпкой из микрофибры. Крышку вымойте таким же способом. Ранее мы сообщали, как легко отстирать чернила из одежды средствами, которые есть в каждом доме. Также мы писали, как без труда отмыть сковороду от жира.