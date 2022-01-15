По состоянию на 15 января 2022 две области остаются в "оранжевой зоне" карантина в Украине. Ситуация с коронавирусом в других регионах соответствует "зеленому уровню". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения. Согласно данным Минздрава, в "оранжевой зоне" остаются Ивано-Франковская и Сумская область. При этом на Прикарпатье вырос коэффициент обнаружения случаев инфицирования практически до 26%. Целевой показатель максимум в 20% превышает уже третий день подряд. Кроме того, несколько улучшилась ситуация с госпитализациями в Сумской области, в которой за минувшие сутки больше пациентов выписалось, чем попали в больницы.

Фото: ситуация с коронавирусом в Украине Отметим, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений, он является сигналом того, что регион приближается к "красной зоне". Но в "оранжевой зоне" местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения. Напомним, главный санврач Игорь Кузин в комментарии РБК-Украина заявил, что пока у властей нет планов по усилению карантина из-за угрозы распространения штамма "Омикрон". При этом эксперты прогнозируют значительный рост заболеваемости коронавирусом уже в этом месяце.