XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля . Церемония открытия соревнований состоится на национальном стадионе столицы Китая "Птичье гнездо". Подробнее о зимних Олимпийских играх в Пекине – в материале РБК-Украина. Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Пекине Начало XXIV зимних Олимпийских игр 2022 ознаменует церемония открытия. Она пройдет в Пекине в пятницу, 4 февраля на национальном стадионе "Птичье гнездо". Соревнования продлятся чуть больше двух недель. В воскресенье, 20 февраля, в столице Китая состоится закрытие Олимпиады-2022. Церемония пройдет на Национальном стадионе. Стоит отметить, что Пекин – это первый город в истории проведения олимпиад, который примет летние и зимние игры.

Фото: церемония открытия Зимней Олимпиады в Пекине пройдет на стадионе "Птичье гнездо" (olympics.com) Логотип, медали и талисман Олимпиады-2022 Официальный логотип зимней Олимпиады в Пекине был представлен в декабре 2017 года. Его основная часть – извилистая лента, символизирующая горные хребты Китая, лыжные трассы и катки. В верхней части она напоминает фигуру конькобежца, в нижней – силуэт лыжника.

Фото: логотип зимней Олимпиады в Пекине (olympics.com) "Вместе ради общего будущего" (Together for a Shared Future) – это официальный девиз зимней Олимпиады-2022. Талисманом Олимпиады стала панда по имени Бин Дунь Дунь. Она одета в ледяной костюм, напоминающий космический скафандр. Яркие разноцветные кольца вокруг мордочки панды символизируют ледовые и снежные арены Пекина, обустроенные по новейшим технологиям. Сердце на левой лапе означает гостеприимство Китая.

Фото: талисман Олимпиады в Пекине (olympics.com) На Олимпиаде в Пекине пройдут соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Во время Игр разыграют 109 комплектов медалей. Медали Олимпиады имеют классическую круглую форму. Они получили название "Тонг Ксин", что означает "Вместе как единое целое". На лицевой стороне медалей в центре выгравированы олимпийские кольца, а вокруг них надпись: XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022. Ее окружает узор из льда, снега и облаков. На оборотной стороне медали в центре расположена эмблема Олимпиады, а вокруг нее выгравировано полное название игр на китайском языке.

Фото: медали зимней Олимпиады-2022 (olympics.com) Где продут Олимпийские игры в Пекине Олимпийские старты пройдут в трех кластерах. Кроме Пекина соревнования примут города Яньцин и Чжанцзякоу. В Пекине, как уже упоминалось выше, на Национальном стадионе пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2022. Соревнования примут другие спортивные объекты столицы Китая: Государственном дворце спорта Пекина – здесь пройдут матчи по хоккею с шайбой (мужчины); Кадиллак Центр — хоккей с шайбой (женщины); Столичный Дворец спорта – фигурное катание, шорт-трек; Пекинский национальный плавательный комплекс – керлинг; Национальный конькобежный стадион; Трамплин "Биг-эйр Шоген" – лыжи и сноуборд. Яньцин Яньцин расположен в горной местности в 75 километрах северо-западнее Пекина. Здесь пройдут соревнования по горным лыжам, бобслею, скелетону и санному спорту.

Фото: Олимпийские объекты в Яньцине (twitter.com/canadawoodgroup) Чжанцзяков Чжанцзякоу – лыжный курорт Китая. Находится в провинции Хэбэй в 180 километрах северо-западнее Пекина. Город и китайскую столицу связывает новая железнодорожная ветка, позволяющая за час добраться до Олимпийских объектов. Здесь пройдут соревнования по лыжным гонкам и двоеборью, биатлону, прыжкам с трамплина и фристайлу.

Preparations for #Beijing2022 являются все на дорожке, наше #Zhangjiakou конкуренция приятно смотреть, и ready to welcome you!#WeAreReady #OneYearToGo pic.twitter.com/zty4ZHwr29 — Beijing 2022 (@Beijing2022) February 10, 2021 Напомним, накануне старта Олимпиады-2022 в Китае заявили о завершении подготовки к проведению Игр. Организаторы заверили, что на олимпийских объектах все безопаснее с точки зрения заражения коронавирусом. Отметим, в Китае допустили рост заболеваемости коронавирусом во время зимней Олимпиады из-за приезда иностранных гостей.