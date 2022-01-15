"Манчестер Сити" в центральном матче 22-го тура английской Премьер-Лиги минимально обыграл лондонский "Челси" – 1:0. Победа позволила манкунианцам увеличить открыв от "аристократов" в чемпионской гонке до 13 очков. Детальнее — в материале РБК-Украина. Первая половина прошла без голов, хотя каждая из команд создала минимум по одному реальному шансу для того, чтобы счет открыть. Первый момент был у "Челси", когда на 8-й минуте Лукаку в борьбе заставил ошибиться в центре поля Стоунза, протащил мяч в штрафной площадке, где находился один в один с защитником, но решил отпасоваться на Зиеша. Мало того, что передача получилась не очень удачной, да еще и судью зафиксировали офсайд у партнера бельгийца. Далее "горожане" больше владели мячом и включали безумный прессинг даже вблизи штрафной "аристократов". Как результат, достаточное количество полумоментов. А вот реальная возможность у "Сити" была одна. На 40-й минуте Грилиш вышел на "свидание" с кипером "Челси" Кепой, но переиграть стража ворот лондонского клуба не смог. На старте второй половины снова хороший момент был у "Челси". Лукаку пробивал с хорошей позиции, но спас свою команду Эдерсон, а на добивании Зиеш был неточен. "Горожане" ближе к середине второго тайма смогли однажды опасно "огрызнуться" — Стерлинг получил мяч в штрафной площадке, но его удар из-под ноги Рюдигера прошел немного мимо. А потом ситуацию в свои ноги взял капитан "Сити" де Брюйне. На 70-й минуте бельгиец получил мяч в центре поля, протащил его до штрафной и, не получив активного сопротивления, пробил точно в дальний нижний угол ворот "Челси" — 1:0. Такой счет остался финальным. После победы "Ман Сити" набрал 56 очков. В "Челси" осталось 43 балла. При этом "аристократов" со второго места уже завтра может сдвинуть Ливерпуль, если обыграет Брентфорд. МАН СИТИ – ЧЕЛСИ 1:0 Де Брюйне, 70 "Ман Сити" : Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу – Бернарду Силва, Родри, Де Брюйне (Гюндоган, 85) – Стерлинг, Фоден (Жезуш, 89), Грилиш "Челси" : Кепа – Рюдигер, Тьяго Силва, Сарр – Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо (Маунт, 81) – Пулишич (Вернер, 69), Лукаку, Зиеш (Хадсон-Одои, 70)