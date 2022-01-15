Маски для волос – как выбрать из тысячи предложений на рынке? На что стоит обратить внимание в первую очередь, и вообще – нужен ли этот продукт именно вам? На эти вопросы ответила трихолог Лариса Пономаренко на личной странице в Instagram. О самодельных варрантах из того, что под рукой и в холодильнике придется забыть. Ни один продукт не принесет вашим волосам пользы (если нанести на волосы). Исключение составляет маска из желатина, но и ее нельзя использовать часто, потому что волосы утраатят объем.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Выбирая маску для волос, всегда учитывайте исходное состояние волос – сухость, пористость, ломкость. Силикон – в хороших масках для волос содержатся силиконы нового поколения, их еще называют летучими, они безвредны для волос и не накапливаются. Белки – они необходимы для поврежденных волос. Именно они выполняют роль реконструктора – заполняют участки, где собственный кератин волос поврежден. Масло – они выполняют роль смягчителя для поверхностного слоя кутикул.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Выходя их вышесказанному, тщательно подбирайте маску для нормальных волос. Если вы возьмете очень "тяжелый" продукт, то волосы могут обремениться и потерять объем. А лучше для нормальных волос используйте бальзам и кондиционер. Зачастую маска просто не нужна. Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина раскрыла всю правду о сыворотках для лица и рассказала, как их правильно использовать.