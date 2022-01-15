В Киеве стражи порядка задержали мошенника, который под видом обмена валюты обманул жителей столицы на десятки тысяч долларов. Злоумышленник теперь приговорен к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Как говорится в материалах обвинения, мужчина разместил в интернете объявления, в которых предлагал менять валюту по выгодному курсу. Также аферист в арендованном помещении обустроил фейковый пункт-обменник, чтобы там принимать посетителей. Взяв от доверчивых клиентов деньги, злоумышленник исчезал из-за запасного выхода. Сообщается, что таким образом мужчине удалось развести жительницу столицы на сумму в 10 тысяч долларов. "В дальнейшем мужчина пытался завладеть средствами еще одного клиента в сумме 60 тыс. долларов США, однако при попытке скрыться с деньгами был задержан потерпевшим и свидетелем, который и вызвал полицию", — рассказали в прокуратуре. Суд поддержал ходатайство Шевченковской окружной прокуратуры Киева и вынес обвинительный приговор мужчине по факту мошеннического завладения средствами граждан под видом обмена валюты и попытки грабежа (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 186 УК Украины). Так, афериста сочли виновным в инкриминируемых преступлениях и назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Напомним, недавно подобный случай с фейковым обменником произошел во Львове, где мошенница украла у местного жителя 19 тысяч долларов. Также мы писали о том, что перед этим прямо в центре Киева в киоске "обмен валют" мошенники забрали у мужчины 120 тысяч долларов.