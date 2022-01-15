Погода в Украине в выходные ожидается более спокойная. Сильный штормовой ветер утихнет, осадки станут отступать, а температура будет колебаться от нескольких градусов мороза до нескольких градусов тепла. Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказала синоптик Наталья Диденко и в Украинском гидрометцентре. Как рассказала Наталья Диденко, в субботу ожидается противостояние антициклона Carlos и циклона Famke. Ожидается сильный штормовой ветер, а вот осадки будут не везде. "Дальше ветер начнет ослабевать, но 17-18 января он снова усилится. Небольшие осадки на выходных возможны. В субботу — везде, кроме западных областей, в воскресенье — только в восточной части Украины", — рассказала синоптик. Она отметила, что тепло снова покинет страну, ночью ожидается до -1 -5 градусов, а днем от -2 до +2 градусов. В Киеве в субботу ожидается сильный ветер, в воскресенье он начнет утихать. Небольшие осадки возможны только 15 января. Ночью в столице от -1 до -4 градусов, днем – около 1 градуса мороза и гололедица. По прогнозу Диденко, небольшое похолодание в Украине ожидается на следующей неделе, 17-19 января.

Карта погоды в Украине на субботу, 15 января В Украинском гидрометцентре осадки в виде мокрого снега и снега с дождем пообещали в субботу северянам, северо-востоку и востоку. Ночью в центральных южных областях утром уже утихнет. Ожидается сильный ветер, со штормовыми порывами – во всех регионах страны. Ночная температура воздуха будет колебаться от +1 до -3 градусов. Днем в большинстве регионов от -1 до +1 градуса. На западе прогреется до +2 градусов, на востоке будет холодно, до -2 градусов. В воскресенье осадки уйдут с территории Украины, почти во всех областях будет сухо и ясно. Ночная температура снизится до -3 -6 градусов, на западе местами до -8 -12 градусов. Днем в большинстве областей ожидается от -1 до +1 градуса, на юге до +3 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 16 января Напомним, ранее мы писали о том, как справиться с ухудшением самочувствия из-за перепадов погоды. А также мы рассказывали, что синоптики предупредили о непогоде в Украине.