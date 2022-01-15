Сегодня в Украине поднимется температура воздуха. Осадки уйдут, только в некоторых регионах ожидается снег. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр. Прогноз во всех областях Сегодня переменная облачность почти во всех регионах. Только в восточных и отчасти северных регионах будет снегопад. Температура воздуха составит: на западе днем -1+3, а ночью 0-3, на севере днем -1-2, а ночью 0-2, на востоке днем -1+2, а ночью 0-2, на юге днем +1+4, а ночью -1+2, в центре -1+2, а ночью -1+1. Прогноз в Киеве В Киеве сегодня переменная облачность. Температура воздуха составит 0+2, а ночью 0-2.