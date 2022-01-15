Зимние праздники связаны с застольями и ежегодно в такие дни люди обычно набирают несколько килограмм. Отказаться от вкусных блюд на столе очень сложно, и каждый человек обещает себе, что после праздников сбросит все лишние килограммы. Почему нельзя после праздников садиться на диету и почему это опасно, рассказала специалист по здоровому питанию Ольга Дорош в комментарии для ZAXID.NET. Как утверждает Ольга Дорош, диеты, разгрузочные дни, чистки или детоксикация на соках неэффективны и могут быть даже опасными для здоровья. "Диеты неэффективны для качественного снижения веса. И хотя на диете мы действительно быстро можем потерять килограммы, они тоже быстро вернутся. Поэтому лучше всего – это начать питаться сбалансированно и увеличить активность", – подчеркнула эксперт. Она рекомендует не вставать на вес сразу после праздников, поскольку эта информация будет не совсем верна. Жировая масса набирается очень медленно, и переедание за один вечер или за 2-3 трапезы не может увеличить жир на 1-3 кг. Если вы по праздникам периодически уходили из-за стола, то большинство весов – не жир, а вода и кишечные массы. На вес стоит встать через неделю после праздников, когда вы вернетесь в обычный рацион. А теперь следует уделить больше внимания сбалансированному питанию и физической активности. И не стоит нагружать организм детоксами и диетами. "К счастью, у каждого из нас своя система детоксикации. Это наша печень, кишечник, почки и кожа. Они активно работали на праздники и теперь нужно сделать все, чтобы не мешать им хорошо выполнять свою работу и отдохнуть от переработки", — считает Ольга Дорош. Она посоветовала не переедать, ограничить жирные блюда и проявлять больше активности. Также из рациона нужно убрать острые, копченые, маринованные блюда, питаться сбалансированно, пить много несладкой жидкости, не употреблять алкоголь и поменьше курить. "Каждый раз, когда мы пьем алкоголь, печень работает над тем, чтобы расщепить и вывести его из организма. Некоторые клетки печени при этом погибают, поэтому ей нужен перерыв, чтобы была возможность регенерировать и создавать новые клетки", — подчеркнула эксперт. В рацион обязательно нужно добавить порцию пищевых волокон: овощи, зелень, фрукты, ягоды. Они могут быть свежими, вареными, запеченными в духовке или приготовленными на пару. Эти продукты улучшат перистальтику кишечника, станут профилактикой от запоров, помогут нормализовать уровень сахара и холестерина в крови. Чтобы быстрее прийти в норму после праздников, нужно готовить простые и нежирные блюда, использовать меньше соли и больше зелени – свежего или сушеного. Салаты следует заправлять растительным маслом. Овощи, птицу, мясо и рыбу нужно варить, тушить, готовить в духовке или на пару. А жареное нужно исключить. "Ложно мнение о том, что похудеть можно, если мало есть и низкокалорийные блюда. На самом деле чтобы снизить вес, нужно есть достаточно для своего возраста, роста, веса и активности. И обязательно двигаться каждый день (больше ходить). Можно добавить фитнесс, бег, плавание или танцы", — резюмировала специалист. Напомним, ранее мы писали о том, как выжить в гостях, если вы на диете. А также рассказывали, что диетолог рассказал, как сбросить лишнее после праздников.