Под Харьковом карета "скорой помощи" не смогла добраться до пациента из-за плохой дороги и гололеда, и медикам пришлось сначала идти к нему пешком больше километра, а затем — на хозяйственной коляске — транспортировать мужчину обратно в автомобиль для дальнейшей госпитализации в больницу. Об этом 15 января передает "ХС. Харьков" на странице Facebook. Также в сети опубликовали фото, как врачи выполнили такую спасательную операцию, доставляя пациента по заснеженной дороге в машину "скорой". Отмечается, что последний километр пути стал для автомобиля непреодолимым в связи с состоянием дороги, кое-где из-за сугробов, а местами из-за гололедицы. Тогда медики вышли из "скорой" и решили добираться самостоятельно. Пройдя расстояние около тысячи метров пешком, они добрались до пациента, осмотрели и установили первичный диагноз – закрытый перелом голеностопного сустава, растяжка связок. "После врачи нашли у соседей хозяйственную тележку, на которой дотащили больного до спецавтомобиля. Мужчину госпитализировали", — говорится в публикации. В какой именно населенный пункт Харьковской области ехала "скорая" по вызову — не уточняется.

Под Харьковом медики "скорой" шли пешком свыше километра до пациента, а затем назад — транспортируя его на хозяйственной коляске (фото: facebook.com/h.saltovka) Надо сказать, что это далеко не редкий случай, когда врачи "скорой" по бездорожью, плохие погодные условия или проблемы с транспортом не могут доехать до пациентов, и отправляются пешком, чтобы оказать помощь. Так, например, раньше тоже под Харьковом спасатели два километра несли пациента на носилках к скорой помощи по заснеженной дороге. Также мы писали, что в феврале 2021-го под Ровно фельдшер нес пациента на спине по сугробам более 2 км. В том же месяце, но уже под Житомиром медики не смогли добраться до больной девушки, и в больницу ее везли на телеге. Добавим также, что несколько дней назад, как раз на Рождество, автомобиль "скорой помощи" ехал на вызов и застрял в трясине под Николаевом.