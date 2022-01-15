Сегодня, 15 января, при восхождении на Говерлу погиб турист. Еще двое получили травмы, их пытаются спасти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что в 11:15 при восхождении на Говерлу погиб один человек и двое получили травмы разных степеней тяжести. "По состоянию на 13.30 туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному лицу. К погибшему следуют работники Национальной полиции для проведения следственных действий", — говорится в сообщении. К спасательным работам привлекли мобильно-оперативную группу Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, отряды поста Заросляк, поселков Ворохта и Верховина, а также города Яремче и Ивано-Франковск. Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах была объявлена угроза схождения лавин. Также накануне на курорте в Карпатах мужчина устроил стрельбу.