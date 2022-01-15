Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия ожидает новых переговоров с США и НАТО по "гарантиям безопасности". Но Москва ожидает от США и НАТО ответов в письменном виде по каждому из предложенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Слуцкого в Telegram. "Россия, безусловно, рассчитывает на продолжение переговоров, а не их имитацию. Но, прежде всего, Москва ждет от США и НАТО ответов письменно по каждому из предложенных пунктов", — написал он. При этом Слуцкий добавил, что вопросы гарантий нерасширения НАТО и неразмещения вооружений вблизи границ России остаются абсолютным императивом. Напомним, 13 января состоялась встреча ОБСЕ и России по "гарантиям безопасности". По ее итогам Москва пригрозила "катастрофическими последствиями", если ее требования не будут выполнены. При этом 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а днем ранее прошла встреча делегаций РФ и США. Добавим, что в Кремле недовольны результатами двух раундов переговоров по "гарантиям безопасности".