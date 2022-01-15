Украинский футбольный тренер Андрей Шевченко уволен из итальянского клуба "Дженоа". Решение было принято на фоне неудовлетворительных выступлений в Серии А. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter футбольного клуба. "Футбольный клуб "Дженоа" сообщает об уходе с должности тренера Андрея Шевченко. Клуб благодарит Шевченко и его сотрудников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы", — говорится в сообщении. Напомним, Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года, таким образом он пробыл тренером этого клуба менее трех месяцев. Под его руководством "генуэзцы" выиграли всего один матч с 11 — у "Салернитаны" (1:0) в Кубке Италии, семь матчей закончились поражениями, также было три ничьи. На сегодняшний день клуб занимает 19 место в Серии А и находится в зоне вылета. Накануне после проигрыша "Милана" в Кубке Италии он заявил о готовности к кадровым решениям со стороны руководства "Дженоа". В итальянский клуб Шевченко тренировал сборную Украины, с которой дошел до 1/4 финала Евро-2020.