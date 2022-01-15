Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в пятницу телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны призвали Россию к деэскалации по Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса. Блинкен обсудил с генсеком НАТО последующие шаги после заседания Совета Россия-НАТО 12 января. "Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога", — заявил Прайс. В Госдепе отметили, что Соединенные Штаты и их союзники из НАТО едины в стремлении к дипломатическому пути. "Стороны призывают Россию предпринять немедленные действия с целью деэскалации ее непрерывной агрессии в отношении Украины", — говорится в сообщении. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что дальнейшее развитие событий в ситуации вокруг Украины зависит от кремлевского руководства. Оно должно выбрать либо путь эскалации и санкций, либо продолжение дипломатических переговоров. Напомним, 13 января состоялась встреча ОБСЕ и России по "гарантиям безопасности". По ее итогам Москва пригрозила "катастрофическими последствиями", если ее требования не будут выполнены. При этом 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, а днем ранее прошла встреча делегаций РФ и США. Добавим, что в Кремле недовольны результатами двух раундов переговоров по "гарантиям безопасности".