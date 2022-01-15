Соединенные Штаты Америки подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину. Но пока не собираются их раскрывать. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью госсекретаря США Виктории Нуланд для Financial Times. По ее словам, США готовы ввести новые санкции против России, если она решится на вторжение. "Я не собираюсь раскрывать 18 разных сценариев… Я просто скажу, что наши переговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, направлены на то, чтобы причинить очень острую боль и очень быстро, если Россия сделает этот шаг в любой форме" , – отметила Нуланд. Она подчеркнула, что двери для дипломатического поиска выхода из ситуации открыты, и сегодня Вашингтон работает над письменными ответами на российские требования о "гарантиях безопасности". "Мы хотим продолжить разговор. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, у них будут обиды, но у нас тоже есть опасения. Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов посредством дипломатии", – добавила Нуланд. Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российский президент Владимир Путин должен избрать либо путь эскалации и санкций, либо продолжение переговоров. Демократы уже подготовили проект санкций против России на случай вторжения в Украину, которые в том числе будут распространяться на Путина.