За минувшие сутки, 14 января 2022, зафиксировано более 10 тысяч случаев COVID-19. Такой показатель заболеваемости держится уже третий день. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения. Сообщается, что за вчера зафиксировано 10569 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей — 727, медработников — 229). Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 682 человека; летальных исходов – 127; выздоровели – 6 172 человека; сделано тестов – 76 984. Также за минувшие сутки 90 817 человек были вакцинированы. Первую дозу получили 30 498 человек, вторую – 43 127, дополнительную – 659, бустерную – 16 533. С начала вакцинальной кампании привито 14 972 000 человек. Напомним, ранее сообщалось, что в Украине полностью привито от COVID-19 почти 92% педагогов. Ученые же назвали симптом коронавируса, который фиксируют только у вакцинированных.