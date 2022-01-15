Экс-участница группы НеАнгелы, сольная певица Виктория Смеюха в прошлом году наделала шум в сети откровениями о сложных отношениях с коллегой по дуэту Славой Каминской. Девушка заявила, что неоднократно подвергалась буллингу и даже страдала рукоприкладством. Артистки вынесли конфликт в публичное пространство и выясняли отношения на глазах у сетевой публики. Похоже, после непростого периода в жизни Вики все наладилось – она отдыхает на Мальдивах, постится горячие фото в Instagram и интригует заявлениями о кардинальных переменах в жизни. Жаркий кадр Вика сопровождала интригующим текстом, в котором можно разглядеть намек на скорейшее замужество певицы.

Виктория поделилась горячим фото (фото: instagram.com/vikanablack) "Я счастлива и задыхаюсь от любви! Хочется кричать на весь мир от переполняющих меня эмоций…… как я могу сказать нет, конечно", — оставила эмоциональный текст артистка. "Мое январское лето на Мальдивах, после страстей по-итальянски — это небесный дар или проведение?! Наконец-то ты нашел меня, хотя мы всегда были так близко и у всех на виду. Мне бы молчать, но теперь я ничего не боюсь, потому что вместе мы сила, и если бы я не говорила, что хотела, то…» – еще больше заинтриговала своих подписчиков Вика, намекнув, что ее избранник все время был совсем рядом. Под постом певицы комплименты перемешались с пожеланиями девушке счастья в личной жизни, ведь она так давно мечтала о семье и второй половинке! Пусть так будет всегда Бог, что за леди! Обаятельная Будь счастлива, Викусь. И любимая. Ты красавица У Виктории сложились пазлы! Поздравляю! Какая вы красивая Виктория, вы просто супер. Мечта любого достойного мужчины Избранника Вика так и не показала, зато сфотографировала романтический завтрак на двоих на берегу океана.

Скриншот (instagram.com/vikanablack) Также она опубликовала горячий пляжный кадр в синем бонде. Вика релаксирует на шезлонге – на ее лице нет грамма косметики, а волосы мокрые после купания.

Виктория – обладательница завидных форм (фото: instagram.com/vikanablack) Напомним, что ранее Виктория рассказывала о своих романах и предложениях от влиятельных поклонников.