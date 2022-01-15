В Днепре к ветеринарам обратились владельцы в стельку пьяной собаки, которая умудрилась выпить целую бутылку коньяка, и теперь страдала от очень сильного похмелья. Лабрадору по прозвищу Харви провели дезинтакционную инфузионную терапию. Об этом рассказали в ветеринарной клинике "На Рабочей" в своем Facebook. Как рассказали владельцы собаки, они с компанией отдыхали в квартире, и в определенный момент новогоднего застолья пес остался один у накрытого разными блюдами стола, решив полакомиться вкусненько, пока никто не видит. "Но под "вкусным" собака выбрала бутылку коньяка, которая стояла на столе. Харви сбросил его на пол, выгрыз зубами пробку и вылокал всю бутылку крепкого напитка", — говорится в публикации. Эффект проявился сразу – лабрадор быстро опьянел и, по словам владельцев, начал "зажигать". Тогда поведение пьяного пса порадовало компанию, но на следующее утро хвостатого стало мучить ужасное похмелье. Собаку качало из стороны в сторону, на прогулке она не смогла помочиться, поскольку не слушались лапы, а дома ее рвало, ничего есть Харви не мог — совсем исчез аппетит. Работники ветбольницы провели собаке дезинтакционную инфузионную терапию, вроде той, которую делают для людей в подобных ситуациях.

Лабрадор Харви после дегустации алкогольных напитков попал к ветеринарам (фото: скриншот с видео facebook.com/vetclinicanarabochei) Хвостатый пациент после такой процедуры пришел в норму и владельцы забрали его домой. Ветеринары высказали мнение, что собака вряд ли захочет еще раз пристраститься к алкоголю, и пошутили, что сами теперь задумались об открытии в клинике новой услуги – "вытрезвитель для животных". Видео с собакой в ветлечебнице можно посмотреть по этой ссылке.

Пьяную собаку "прокапали" и вернули владельцам (фото: скриншот с видео facebook.com/vetclinicanarabochei) Ранее сообщалось, что в Черновцах ветеринар превратил свое музыкальное хобби в уникальную методику лечения животных и стал звездой интернета.