В центре Киева в одном из кафе мужчина отвлек девушку-бармена и обокрал ее. В частности, он украл ее телефон. Так, инцидент произошел 13 января, сообщает "Киев оперативный". По предварительной информации, мужчина зашел в кафе на Крещатике, 27а. Отмечается, что сначала он пытался обворовать гостей заведения, но решил забрать бармен. После этого "пробили" геолокацию телефона, и выяснилось, что он находился по адресу ул. Кисловодская, 15, а затем на ул. Милютенко, 46. "К сожалению, полиция ехать отказывалась, опрокидывая все то на другие УП, то отговоркой, что им не откроют двери, то просто говорили, что не приедут. Очередной дознаватель вообще отказалась вносить дело в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований), потому что не видела в этом нужды, хотя было видно, что преступление есть и есть возможность его арестовать", — рассказала пострадавшая. К тому же потом телефон снова включили, и он двигался по улице Вадима Гетьмана в сторону радиорынка "Караваевы дачи". Однако и на этот раз патрульные отказались уезжать. Приметы вора "Кожа у него словно желтого цвета, поэтому я подумала, что это иностранец. Был в маске, но форма лица была немного квадратная, говорил неуверенно, что я спихнула, на незнание языка. Невысокого роста примерно 160-165, среднего телосложения, на свой рост выглядит пропорционально, возможно, широкие плечи", — написала пострадавшая. Кроме того, он был одет в светлые голубые брюки, черную куртку, бежевую шапку и красную кофту. Ранее мы сообщали, что в Ровно серийный грабитель обчистил 9 садиков. Также мы писали, что в киевском супермаркете охранник помог вору обокрасть покупателя.