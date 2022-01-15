В Украине цены на морковь еще в канун новогодних праздников начали стремительно расти. Однако стоимость овоща продолжает расти. Об этом сообщает EastFruit. По словам экспертов, цены растут, ведь у многих местных изготовителей заканчиваются запасы качественной моркови. Цены на морковь в Украине варьируются в пределах 7-11 грн/кг в зависимости от качества, объема партии и региона производства. Также с конца декабря прошлого года морковь подорожала в среднем на 19%. Более того, в результате удорожания сегодня цены на морковь в Украине в среднем в 2,2 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. К тому же некоторые специалисты считают, что текущее удорожание временное, а более активного роста цен следует ожидать чуть ближе к концу сезона.

Цены на морковь выросли (pixabay) Польза моркови Морковь оказывает положительное влияние на зрение. В частности это возможно путем содержания в нем витамина А и каротина. Из-за нехватки этих веществ у человека может образоваться куриная слепота и другие заболевания, связанные с глазами. Морковь является незаменимым помощником для людей, страдающих сахарным диабетом. Пациентам с таким диагнозом рекомендуют есть вареную морковь, потому что в ней на 34 процента больше антиоксидантов. В моркови есть способность обновлять клеточки почек и печени, очищая их. У овоща есть желчегонное и мочегонное действие. Она может выводить песок из мочевого пузыря и почек, что делает его отличным профилактическим средством против желчнокаменной болезни. Ранее мы сообщали, что названы продукты, которые нельзя хранить вместе. Также мы писали, какие продукты подорожали за 2021 год.