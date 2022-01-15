В КНДР ракетный запуск в пятницу, 14 января, был произведен ракетным полком. Испытания проводились на железнодорожных платформах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание Kyodo. Как сообщается, цель ракетных учений заключалась в подтверждении боеготовности и усилении наступательного потенциала полка. По информации агентства, был осуществлен запуск двух тактических управляемых ракет, поразивших цель в Японском море. Напомним, 11 января КНДР заявила, что провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. В тот же день стало известно, что Северная Корея произвела запуск снаряда неустановленного типа в сторону Японского моря. 14 января КНДР произвела новые запуски.