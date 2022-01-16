В Англии упрощают правила въезда для вакцинированных от коронавируса. Полностью привитые путешественники смогут попасть в страну без прохождения теста на COVID. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "В Великобритании больше не потребуют проведения тестов на COVID для полностью вакцинированных путешественников", — говорится в сообщении. Отмечено, что министр транспорта Британии Грант Шеппс заявил об отмене обязательного тестирования для полностью привитых уже в феврале этого года. По информации издания, официально об этой смене объявят 26 января. Однако, что именно стало причиной принятия этого решения, пока неизвестно. Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна не будет вводить более жесткие ограничения из-за штамма коронавируса "Омикрон". Также стало известно, что в Великобритании бустерные дозы вакцины от коронавируса станут доступны для подростков с 16 и 17 лет.