В ближайшую неделю ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн., а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/2,6 грн. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. "Очередные воинственные заявления представителей России привели накануне к падению котировок еврооблигаций Украины на 2-4,7%, в зависимости от срока погашения. В результате падения ставки к погашению почти всех бумаг (кроме самых "длинных", с погашением в 2032 году) превысили 10 % годовых. Почти на 7% подешевели в четверг и ВВП-варранты: теперь их цена составляет около 80,3% номинала. Так дешево они не стоили с лета 2019 года", — сказал он. Как отметил аналитик, за прошлую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,0-1,8%. Так, с пятницы по пятницу устанавливаемый НБУ официальный курс доллара США вырос с 27,46 до 27,74 грн (+1,0%). Спрос/Предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 27,50/27,52 до 27,99/28,01 грн (+1,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,37/27,63 до 27,87/28,12 грн (+1,8%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%. Напомним, курс доллара обновил максимум с апреля прошлого года. Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2022 установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар.